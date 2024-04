Motorista ateia fogo no próprio veículo após bater em bomba de posto de gasolina em São Paulo O homem teria discutido com um funcionário e fugido após o incidente

Um posto de combustíveis ficou destruído após um carro pegar fogo na zona norte de São Paulo. A polícia suspeita que o veículo tenha sido incendiado de propósito, pelo próprio motorista. Segundo os bombeiros, o fogo começou no carro, durante a madrugada de hoje (19) e rapidamente se espalhou pelo posto. Segundo testemunhas, antes de atear fogo no veículo, o motorista bateu em uma bomba de combustível e discutiu com um funcionário. Depois, subiu em uma moto que esperava por ele e fugiu.