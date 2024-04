Mulher morre após ser arrastada pela água durante chuva em SP

Alto contraste

A chuva do final de semana provocou estragos na capital paulista, principalmente na zona leste. Em Guaianazes, um muro caiu durante a tempestade. Um córrego transbordou e arrastou muito lixo. Perto dali, um condomínio foi invadido pela lama e a piscina ficou completamente marrom. Em alguns lugares, a água chegou a um metro de altura, invadindo as casas. A previsão é de mais chuva no fim do dia. Uma mulher morreu após ser arrastada pela força da água.