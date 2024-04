Nave da SpaceX perde contato na volta para a terra

Alto contraste

A SpaceX fez um novo teste da aeronave que deve ser usada para levar astronautas de volta à lua. A empresa americana lançou a Starship em um voo que chegou até a órbita terrestre, mas não completou uma volta no planeta. A aeronave fez testes de abertura e fechamento da porta da área de carga, mas na volta o contato com ela foi perdido. Uma análise preliminar indicou que a Starship não resistiu ao reencontro com a atmosfera terrestre.