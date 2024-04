Nova proposta de acordo prevê libertação de 40 reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas A prioridade neste momento seria libertar mulheres, crianças, idosos e doentes

O governo de Israel concordou com uma proposta dos Estados Unidos sobre a troca de reféns que estão na Faixa de Gaza. Durante conversas em Doha, no Catar, Israel se mostrou favorável à proposta americana. O acordo prevê a libertação de 700 prisioneiros que estão em Israel, em troca da libertação de 40 reféns mantidos pelos terroristas do Hamas em Gaza. A prioridade neste momento seria libertar mulheres, crianças, idosos e doentes. Atualmente, cerca de 134 pessoas estão sob o domínio dos terroristas.