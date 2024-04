Novo apagão volta a causar transtornos no centro de SP Já são quinze horas de falta de energia nas imediações do Mercadão

A região central de São Paulo voltou a ficar sem energia. Já são quinze horas de apagão nas imediações do Mercadão. A queda de energia aconteceu no encontro das ruas Miguel Carlos e Cantareira, perto da avenida do Estado. Durante as primeiras horas desta sexta, técnicos da concessionária Enel estavam trabalhando para realizar reparos da rede subterrânea. Por hora, o fornecimento de energia foi parcialmente restabelecido e ainda não há previsão para a normalização total do serviço.