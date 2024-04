Número de acidentes de origem elétrica dobra nos últimos 10 anos em todo o país Quase 40% desses acidentes são incêndios gerados a partir da sobrecarga e do curto-circuito nas instalações elétricas

No Brasil, o número de acidentes de origem elétrica praticamente dobrou nos últimos dez anos. Quase 40% desses acidentes são incêndios, gerados a partir da sobrecarga e do curto-circuito nas instalações elétricas. Trata-se de acidentes que começam com uma pequena faísca e provocam uma enorme devastação.