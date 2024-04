Operários ficam presos em andaime a 45 metros do chão no Paraná Altura equivale ao 15º andar do prédio que estava sendo construído

Boletim JR 24H| 19/03/2024 - 00h47 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share