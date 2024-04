Ossada de menino desaparecido na França é encontrada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia da França encontrou a ossada de uma criança desaparecida há oito meses em um pequeno vilarejo nos Alpes. A identidade do menino foi confirmada após perícia. Autoridades francesas não detalharam as causas da morte, mas afirmaram que os legistas ainda examinam o material encontrado. Émile, de 2 anos, passava férias na casa dos avós em uma comunidade pouco habitada, no sudeste do país, quando desapareceu. Ninguém foi preso até o momento.