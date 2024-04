Alto contraste

Um padre católico foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma mulher, no Rio de Janeiro. O sacerdote estava na casa do pai, em Fortaleza, no Ceará. Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável.