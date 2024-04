Pedro Mariano visita a RECORD e fala sobre espetáculo "Novo Capítulo"

Alto contraste

O cantor e compositor Pedro Mariano, um dos maiores nomes da música brasileira, visitou a RECORD em São Paulo nesta quinta (21). Ele falou sobre a expectativa para o novo espetáculo que vai apresentar na capital no dia 30 de março, no Teatro Bradesco. A apresentação da turnê "Novo Capítulo" conecta as músicas do álbum mais recente aos antigos sucessos do cantor.