PF desarticula organização criminosa suspeita de atuar na produção de cocaína A operação aconteceu na fronteira com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa suspeita de atuar na produção de cocaína. A operação aconteceu na fronteira com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul. A quadrilha era formada por donos e sócios de empresas de produtos químicos. De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram mais de 59 milhões de reais em produtos químicos de forma clandestina.