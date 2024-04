PF indicia ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas por falsificação em carteiras de vacinação

Alto contraste

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid e mais 14 pessoas por falsificações em carteiras de vacinação. O ex-presidente foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas da Covid-19. Segundo as investigações, as inserções falsas foram feitas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, para que os indiciados pudessem burlar restrições sanitárias dentro e fora do Brasil. Agora, o caso segue para o Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta a denúncia à Justiça.