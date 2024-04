Piloto morre em queda de avião de pequeno porte no interior da Bahia A polícia militar informou que chovia forte no momento da queda

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje (14), em uma zona rural de São Sebastião do Passé, cidade no interior da Bahia. O piloto morreu no local do acidente. Ele era o único ocupante do avião. A polícia militar informou que chovia forte no momento da queda. Os moradores da região gravaram o avião em chamas.