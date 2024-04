Polícia de SP procura pelo motorista de carro de luxo que matou uma pessoa e fugiu do local do acidente Um passageiro que também estava no veículo ficou ferido e passa bem

A polícia de São Paulo está em busca do motorista de um carro de luxo que se envolveu em um acidente e fugiu do local. Uma pessoa morreu. Fernando de Andrade Filho, de 24 anos, dirigia uma Porsche avaliada em mais de R$ 500 mil. Ele bateu em um carro popular que era conduzido por um motorista de aplicativo, de 52 anos. Ornaldo da Silva Viana chegou a ser socorrido em um hospital, mas morreu. Um passageiro que estava no veículo ficou ferido e passa bem. A mãe do motorista do carro de luxo veio ao local do acidente e disse que levaria o filho ao hospital, já que ele estaria com um ferimento na boca. Os policiais, então, foram ao hospital para ouvir a versão do suspeito, mas não encontraram ninguém no local.