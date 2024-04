Polícia faz operação contra quadrilha dentro de presídio no Rio Grande do Sul Segundo a polícia, os suspeitos trabalhavam com uma facção do Rio de Janeiro e o esquema seria comandado pela esposa de um dos líderes da organização criminosa

A polícia do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha comandada de dentro de um presídio e 13 pessoas foram presas em Porto Alegre. Conforme as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 14 milhões em menos de um ano. O valor tem origem no tráfico de drogas e era movimentado por meio de contas de laranjas. Segundo a polícia, os suspeitos trabalhavam com uma facção do Rio de Janeiro e o esquema seria comandado pela esposa de um dos líderes da organização criminosa. Na operação, foram apreendidos armamentos e drogas.