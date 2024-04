Polícia Federal faz operação no centro de São Paulo contra o tráfico internacional de drogas Policiais chegaram até uma famosa galeria onde os suspeitos se reuniam para preparar as drogas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal fez uma operação em São Paulo para desmontar uma quadrilha responsável por aliciar pessoas para serem as chamadas ‘mulas’ do tráfico, isto é, pessoas que embarcam com drogas em voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos. Os policiais chegaram até uma famosa galeria onde, segundo as investigações, os suspeitos se reuniam para preparar as drogas que seriam levadas.