Polícia investiga casal de influenciadores que vendia rifas ilegais na internet

Um casal de influenciadores que fazia rifas ilegais de bens de alto luxo está sendo investigado pela polícia de São Paulo. A suspeita é de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, três em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e um aqui na capital paulista. A polícia investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O casal ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e, assim, convencia as vítimas a comprarem as rifas. De acordo com os agentes, os sorteios eram feitos sem controle, tributação ou fiscalização dos órgãos competentes, tudo pela internet. Os policiais apreenderam, em vários endereços, uma coleção de carros de luxo avaliada em 10 milhões de reais.