População carcerária no Brasil cresce 21% em sete anos No fim do ano passado, mais de 852 mil pessoas cumpriam penas ou aguardavam decisão judicial

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A população carcerária do brasil aumentou 21% de 2017 a 2023. Os dados são do sistema nacional de informações penais. No fim do ano passado, mais de 852 mil pessoas cumpriam penas ou aguardavam decisão judicial. Há sete anos o número era de cerca de 704 mil. A maioria da população carcerária no país é formada por homens negros, de 35 a 45 anos. Os crimes mais comuns são o de tráfico de drogas, roubo qualificado - quando há ameaça ou agressão - e roubo simples. A maior parte cumpria pena de 8 a 15 anos no final de 2023. E cerca de 1700 detentos cumprem penas maiores de 100 anos. Um exemplo é o chefe do PCC, Marco Camacho, o Marcola.