Putin comemora dez anos da anexação da Crimeia

Um dia depois de vencer as eleições, o presidente russo Vladimir Putin participou de um evento que marcou os dez anos de anexação da península da Crimeia, na Ucrânia. Diante de uma multidão, Putin fez uma referência a territórios ucranianos, que foram dominados pela Rússia na guerra que começou há dois anos. O presidente disse que a retomada de outras regiões pelo Exército russo se revelou muito mais grave e trágica, na comparação com o domínio da Crimeia. Putin foi reeleito ontem para mais seis anos de mandato, e pode chegar a 30 anos no poder.