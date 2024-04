Quatro pessoas são socorridas após incêndio em condomínio na zona leste de SP O fogo começou após uma pane na central elétrica do prédio

Quatro pessoas, sendo duas crianças, foram levadas ao hospital após um incêndio em um condomínio no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. As crianças e outras duas mulheres foram levadas ao pronto-socorro após inalarem a fumaça tóxica. O estado atual de saúde delas não foi divulgado. O fogo começou após uma pane na central elétrica do prédio na manhã de hoje (1º). Cinco viaturas dos bombeiros foram chamadas para controlar o fogo. Uma perícia vai investigar o caso.