Recapturados, presos devem chegar ao presídio de Mossoró (RN) nesta madrugada (5)

Os dois presos que foram recapturados após 50 dias de buscas estão sendo levados de volta ao presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, foram presos em uma rodovia federal em Marabá, no Pará. Eles estavam em um comboio de três carros quando foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.