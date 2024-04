Restaurante flutuante naufraga e provoca desespero entre cliente e funcionários no Maranhão

Alto contraste

Uma balsa, que funcionava como um restaurante flutuante, naufragou e provocou desespero entre clientes e funcionários no município de Raposa, no Maranhão. Pequenas embarcações ajudaram a resgatar os clientes que caíram na água. Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já haviam sido resgatadas com segurança e sem ferimentos. A causa do naufrágio vai ser investigada pela Capitania dos Portos.