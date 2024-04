Santos vence Red Bull Bragantino e chega à final do Paulistão após oito anos Joaquim, Guilherme e Giuliano marcaram os gols da vitória por 3x1 sobre o Massa Bruta

Depois de oito anos, o Santos volta a figurar em uma decisão de Campeonato Paulista. Nesta quarta (27), o Peixe venceu o Red Bull Bragantino na semifinal e garantiu a vaga na final. Com gols de Joaquim, Guilherme e Giuliano, o Santos – que, apesar de ser o mandante, jogou na Neo Química Arena, estádio do Corinthians – superou a equipe de Bragança Paulista por 3x1. O gol dos visitantes foi de Eduardo Sasha. O Peixe agora aguarda o resultado da outra semifinal, entre Palmeiras e Novorizontino, que será transmitida amanhã (28) com exclusividade na TV aberta pela RECORD.