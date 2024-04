Sobe para 19 o número de mortos por causa da chuva no Espírito Santo; seis pessoas estão desaparecidas

Alto contraste

Pelo menos 19 pessoas morreram por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Somente o município de Mimoso do Sul registrou 17 dessas mortes. Seis pessoas ainda são procuradas na cidade. No estado, mais de 8.000 tiveram de deixar suas casas. Para ajudar as vítimas das chuvas no Espírito Santo e na região serrana do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde prepara kits emergenciais com medicamentos e também reforço de equipes para acompanhamento do sistema de saúde nas regiões afetadas.