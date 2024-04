Submarino com mais de duas toneladas de cocaína é interceptado por navio de guerra americano A apreensão aconteceu no mar da Guiana, mas as autoridades americanas tomaram a frente da operação

Boletim JR 24H| 06/04/2024 - 01h19 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share