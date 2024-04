Sudeste entra em alerta para temporais e deslizamentos até domingo (24)

Alto contraste

A região Sudeste está em alerta para temporais e deslizamentos até domingo (24). No estado de São Paulo, o litoral norte e o Vale do Paraíba devem ser as regiões mais atingidas. No Rio de Janeiro, o governo prepara uma mobilização especial para os impactos da chuva. O governo do estado decretou ponto facultativo nesta sexta (22) para tentar minimizar os transtornos do temporal.