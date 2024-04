Tiroteios entre facções rivais em vários pontos do Rio de Janeiro deixam quatro mortos Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que 190 pessoas morreram durante tiroteios na região metropolitana do Rio, somente este ano

Moradores de comunidades do Rio de Janeiro viveram momentos de pânico nesta quinta-feira (4) durante confrontos entre criminosos. Em Queimados, moradores acordaram com barulho dos tiros. Na zona oeste, outro vídeo mostra criminosos armados e com roupas camufladas fugindo da polícia. Já em Vila Isabel, na zona norte, câmeras de segurança flagraram criminosos invadindo um prédio residencial. Três pessoas morreram. No complexo do Chapadão, na zona norte, Luís Henrique da Silva Rocha, de 19 anos, conhecido como DJ Pudou, também morreu ao ser atingido por uma bala perdida. A Polícia Militar informou que intensificou o policiamento nas regiões de conflito.