Trump vai a audiência sobre caso de arquivos secretos

Nos Estados Unidos, os advogados de Donald Trump pediram que um tribunal da Flórida rejeite as acusações relacionadas ao caso dos documentos confidenciais encontrados na casa do ex-presidente. Trump chegou ao tribunal na tarde de hoje (14). A acusação diz que ele não poderia ter ficado com os arquivos depois de deixar o governo e o acusou por manuseio incorreto dos documentos secretos, além de obstrução de justiça, por tentar impedir que fossem apreendidos. O ex-presidente se declara inocente.