Vendas de Páscoa devem crescer 2% em 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os comerciantes estão otimistas com as vendas de chocolate nesta semana, cuja expectativa é de um faturamento maior do que na Páscoa do ano passado. Segundo a Associação Comercial, o crescimento no varejo deve ser de 2%, em relação ao ano passado. O resultado, se confirmado, será reflexo do aumento da renda e da ocupação. Para quem pretende comprar chocolate, a entidade alerta que cerca de 40% do preço do produto corresponde a impostos, e ovos caseiros podem ser uma boa alternativa para gastar menos.