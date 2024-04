Podcast JR 15 Min #880 | Robinho: quando ele vai para a prisão?

Alto contraste

O ex-jogador Robinho vai cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e determina a prisão imediata de Robinho. A expedição do mandado de prisão cabe à Justiça Federal em Santos, no litoral de São Paulo, onde Robinho mora. A defesa do ex-atleta recorreu ao Supremo Tribunal Federal com pedido para que ele aguarde a avaliação dos recursos em liberdade. Quando Robinho deve ficar preso? O cumprimento da pena seguirá a legislação brasileira ou italiana? Essa decisão do STJ cria jurisprudência para casos parecidos? Celso Freitas e o repórter Clébio Cavagnolle conversam com a promotora de Justiça, Celeste Leite dos Santos.