Ex-goleiro Manga, ícone do Botafogo e Internacional, morre aos 87 anos Ele lutava contra um câncer de próstata em hospital do Rio de Janeiro JR Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h43 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h43 )

Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, faleceu aos 87 anos em um hospital particular no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer de próstata. Manga é lembrado como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, destacando-se no Botafogo e no Internacional.

Iniciou sua carreira no esporte e ganhou notoriedade no Botafogo na década de 1960, conquistando vários títulos. Representou o Brasil na Copa do Mundo de 1966. No Internacional, fez história ao vencer o Campeonato Brasileiro de 1975, mesmo com dedos quebrados. Também brilhou internacionalmente ao conquistar a Taça Libertadores em 1971 pelo Nacional do Uruguai.

O velório será realizado no Salão Nobre do Botafogo, aberto ao público. Em homenagem à sua importância no esporte, seu aniversário em 26 de abril é celebrado como o dia do goleiro.

