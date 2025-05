10 carros do Salão de Xangai que serão lançados no Brasil Novas marcas e outras já presentes aqui preparam novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

O Salão de Xangai realizado nesta semana na cidade chinesa mostrou algumas novidades que teremos no mercado brasileiro dentro de pouco tempo. Marcas como BYD, GWM, GAC, Ford, Leapmotor e outras mostram novos veículos que devem ser lançados inclusive ainda este ano por aqui. O R7-Autos Carros selecionou algumas dessas novidades.

BYD Dolphin renovado

O Dolphin passou por uma reestilização completa na dianteira, traseira e interior com novo console e saídas de ar. Também ganhou sensores de segurança e condução autônoma que serão vistos por aqui até o final do ano.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

GAC Aion UT

O compacto da GAC já foi registrado no Brasil e chega nos próximos meses. Tem design de monovolume, dimensões próximas às dos rivais e motor elétrico de 134cv com itens de condução autônoma de série.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Ford Territory PHEV

O SUV médio da Ford será o primeiro da merca com motor híbrido do plugin. Esse carro tem feito sucesso na China e este ano estará no Brasil. O conjunto híbrido plugin é formado pelo motor 1.5 turbo de 150cv, mas combinado com propulsor elétrico de 82cv que resulta em 218cv alimentado em parte por bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePo) fabricado pela chinesa CATL.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Leapmotor C10

O SUV elétrico será o primeiro produto da marca do grupo Stellantis por aqui. Tem motor de 218cv e autonomia para rodar até 520km, mas os dados técnicos serão conhecidos apenas no lançamento do carro que também terá uma versão EREV com motor 1.5 que funciona como gerador do elétrico.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

GWM Poer diesel

A GWM confirmou que até agosto vai lançar a picape Poer nas versões híbrida e diesel por aqui. Além do sistema Hi4T o motor diesel será o 2,4 litros turbodiesel de 180cv combinado com tração 4x4. A produção será concentrada na China, mas a Poer também será feita no Brasil.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Haval H9

Outra novidade da GWM é o SUV de sete lugares Haval H9. Com visual quadradão, o Haval H9 pode ser diesel (2,4 litros diesel derivado da Poer) e também híbrido 4x4. No futuro, será produzido no Brasil na fábrica de Iracemapolis.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Wuling Starling/Chevrolet Captiva

Já confirmado pela própria GM o Wuling Starlight será rebatizado de Chevrolet Captiva. Tem motor elétrico de 204cv com 31kgfm de torque e autonomia para rodar até 510km. O lançamento ocorre ainda este ano.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Baojun Yep Plus/Chevrolet Spark EUV

O “mini SUV” da GM já teve as primeiras unidades embarcadas para o Brasil. Tem visual quadradinho e menos de 4m de comprimento com 101cv de potência e deve ter preço competitivo para estrear por aqui.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Zeekr 7X

Depois de lançar o X e o 001, a Zeekr já planeja mais uma novidade por aqui. Trata-se do luxuoso 7X. O Zeekr 7X tem proposta de alto desempenho com motor de 639cv e dois motores com 72kgfm de torque. No modo Sport o 7X acelera de 0-100/h em 3,8s. São 218cv no motor dianteiro e nada menos que 421cv no traseiro alimentado por baterias de 75kwh.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Seal 06 DMi

A família Seal deve receber um membro com motor híbrido em breve. O Seal é uma família no mercado chinês e recebe uma mecânica híbrida plugin que vem tendo boa aceitação no Brasil. A solução combina o 1.5 litro a gasolina (101 cv) com um motor elétrico de até 218 cv e torque máximo de 32,2 kgfm.

