Apesar de sucesso do Grande Panda, Fiat tem queda de vendas na Itália Fiat soma 12.220 unidades vendidas e a Volkswagen chega perto com 11.143 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h36 )

Fiat/Divulgação

A Itália já foi um país com presença majoritária de vendas da Fiat, no entanto, nos últimos anos, a marca “da casa” vem perdendo espaço.

Embora a Stellantis domine o cenário italiano — que teve 538 mil veículos vendidos entre janeiro e abril de 2025 e 134.080 só no mês passado (queda mínima de 0,6%) — a fábrica de Torino acumula vendas de 12.220 unidades perdendo 20% do total de seu mercado. Isso se deve a boa aceitação do Grande Panda, uma vez que o 500e despencou no mercado e o híbrido ainda não chegou. Veja os números:

Fiat 500e 2024

A Fiat somou 12.220 unidades e a Volkswagen chegou perto com 11.143 automóveis vendidos com a presença do Polo e os SUVs compactos, já a Toyota foi a terceira com 10.598.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Em um segundo pelotão no mercado italiano ficou a Peugeot com 8.835 unidades, a Dacia com 7.756 e Ford com 7.312. Renault, BMW, Jeep e Citroën fecham o top 10.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Os Carros mais vendidos na Itália

No mercado italiano o Fiat Grande Panda continua forte. Em abril foram 8.837 unidades, seguido pelo Jeep Avenger, já confirmado para o Brasil e que teve 5.370 unidades vendidas no mês passado.

O Citroën C3 também foi bem e vendeu 4.699 unidades no mês passado, provando a força da Stellantis no mercado italiano. Com 3.860, o Dacia Sandero também terminou o mês bem colocado e o Peugeot 208, o mesmo que é vendido no Brasil, vendeu 3.630 unidades.

Fiat GRANDE PANDA: conceito que vai dar origem ao novo Fiat Argo que pode voltar a usar o nome UNO. VEJA O VÍDEO!

