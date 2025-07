Fiat anuncia ação comercial com descontos de até R$ 25 mil Marca também tem financiamento com taxa zero para Toro, Pulse, Mobi e Argo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h57 ) twitter

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

A Fiat iniciou, nesta quarta-feira (17), o Feirão de Fábrica 2025, com condições comerciais para veículos zero quilômetro em todo o território nacional. A campanha inclui bônus de até R$ 25.000 e financiamento com taxa zero em planos de até 48 vezes, conforme o modelo.

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

O Fiat Pulse, primeiro SUV desenvolvido pela marca, tem versões com preços a partir de R$ 98.990, ou bônus de até R$ 12.000 com taxa zero. Já o Fiat Fastback Audace, equipado com motorização híbrida, tem redução de preço de R$ 159.990 para R$ 127.990.

Fiat Toro Fiat/Divulgação

A picape Fiat Toro, líder no segmento, também participa da campanha. As versões com motorização Turbo Flex oferecem bônus de até R$ 19.690, com opção de financiamento com taxa zero para o varejo. A Fiat Strada, veículo mais vendido do país nos últimos quatro anos, conta com desconto de 16,5% e financiamento em até 24 vezes sem juros. Algumas versões também podem ser adquiridas por meio da linha de crédito Finame, do BNDES.

Divulgação - Fiat Mobi Divulgação/Fiat

Além do Feirão, a Fiat participa do programa federal Carro Sustentável e antecipou o benefício de IPI zero previsto na iniciativa. Até 31 de julho, o Mobi Like passa de R$ 80.990 para R$ 67.990, enquanto o Argo 1.0 MT é oferecido por R$ 82.990.

Fiat/Divulgação

O Feirão acontece até o próximo domingo, dia 20 de julho, nas mais de 510 concessionárias Fiat do país. Mais informações sobre preços, versões e disponibilidade regional podem ser consultadas no site ofertas.fiat.com.br ou pelo telefone 0800 707 1000.

