Argo acelera nas vendas: Strada lidera e Polo foi o segundo no ranking de março de 2025 Picape se mantém líder; Compass perde liderança para o Corolla Cross e Argo foi o carro que mais cresceu no ranking Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h45 )

Fiat/Divulgação

Na lista prévia dos carros mais vendidos do país, a Fiat Strada se mantém líder com 9.655 unidades. O Volkswagen Polo veio na sequência ocupando a segunda posição como líder entre os carros mais vendidos com 7.518 unidades mas o Fiat Argo foi o que mais cresceu no ranking e fechou com 7.370 unidades, bem próximo do concorrente. Os dados correspondem às vendas até o final de março mas não se trata ainda de um número consolidado

Volkswagen/Divulgação

O T-Cross foi o líder entre os SUVs e o quarto colocando com 5.943 unidades vendidas seguido pelo Hyundai HB20 com 5.467 unidades e o Onix que vem perdendo posições foi o sexto mais vendido com 5.393 unidades.

Fiat Argo 2026 recebe faróis Full LED e acabamento interno escurecido - Fiat/Divulgação

O Toyota Corolla Cross também vem se consolidando como SUV médio mais vendido superando o Compass com 5.369 unidades vendidas em março de 2025. O Compass aliás, mesmo com ações comerciais agressivas da Jeep despencou no ranking e vendeu 3.460 unidades. Confira o ranking prévio com informações apuradas nos últimos dias de março até o dia 28.

Top 10 mais vendidos de março

1 - Fiat Strada - 9.655

2 - Volkswagen Polo - 7.518

3 - Fiat Argo - 7.370

4 - Volkswagen T-Cross - 5.943

5 - Hyundai HB20 - 5.467

6 - Chevrolet Onix - 5.393

7 - Toyota Corolla Cross - 5.369

8 - Volkswagen Saveiro - 5.111

9 - Honda HR-V - 4.634

10 - Renault Kwid - 4.486

