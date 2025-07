Gasolina com 30% de etanol: veja como abastecer antigos e carros monocombustivel Dica é usar gasolina premium em carros mais recentes e evitar combustível parado no tanque em carros antigos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Gasolina com 30% de etanol: veja como abastecer antigos e carros monocombustivel Freepik/Reprodução

A partir de agosto a gasolina vendida no Brasil passará a ter maior percentual de etanol: 30%. Ao longo dos anos o percentual de álcool adicionado ao combustível de origem fóssil serviu para aumentar a octanagem, remover o chumbo da formulação e diminuir a dependência da gasolina que ainda é parcialmente importada. Porém nem todos os carros irão se adaptar bem ao maior percentual de etanol, alertam especialistas.

Gasolina com 30% de etanol: veja como abastecer antigos e carros monocombustivel Freepik/Reprodução

Os testes feitos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) valem para veículos novos que são quase todos flexíveis. Os veículos apenas a gasolina, especialmente os antigos tendem a ser mais afetados com a nova formulação da gasolina.

Gasolina com 30% de etanol: veja como abastecer antigos e carros monocombustivel Freepik/Reprodução

Mas quais são os cuidados para abastecer esse tipo de veículo que não é flex e é mais antigo? Veja as dicas do R7-Autos Carros

‌



Veículos antigos e a gasolina

Em carros antigos e monocombustivel os veículos que mais vão sofrer impactos são aqueles equipados com carburador. A injeção eletrônica foi introduzida no país no fim de 1988 com o Gol GTI e se tornou obrigatória em função de regras antipoluição a partir de 1997. Os carros produzidos antes dessa data previam apenas o uso de gasolina. O ideal será usar gasolina premium que continuará tendo 22% de etanol (Podium, Octapro e V-Power Racing são conhecidos nomes comerciais). A gasolina aditivada também terá 30% de etanol.

‌



Gol GTi Volkswagen/Divulgação/Volkswagen/Divulgação

Se isso não for possível, o ideal é evitar deixar a gasolina parada no tanque por muito tempo. Como o etanol tem mais água, há mais chances de corrosão de tanque, linha de combustível e carburadores. O ideal é abastecer quando for usar o veículo apenas evitando deixar o carro parado com gasolina em excesso.

Audi/Divulgação

Em veículos desenvolvidos para rodar só com gasolina, especialmente os usados, já com injeção multiponto, que já previam um pouco de etanol, o ideal é procurar a gasolina do tipo premium para evitar problemas. Carros de fabricantes premium como Audi, Mercedes-Benz, Volvo, entre outros que previam receber gasolina com pouco etanol no tanque também podem ser prejudicados. A desvantagem é que essa gasolina é de 20 a 30% mais cara que a comum ou aditivada mas também terá menos etanol evitando danos aos sistemas de alimentação e ao motor do carro.

‌



