Honda CG 160 2026 ganha novas cores e ajustes de motor e suspensão Moto mais vendida do Brasil representa quase 25% do mercado Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/09/2025 - 19h08 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h08 )

Honda CG 160 2026 Honda/Divulgação

A Honda CG segue como a motocicleta mais vendida do Brasil desde 1976, ano em que a fábrica da marca foi inaugurada em Manaus (AM). Com 267 mil unidades vendidas só no primeiro semestre desse ano, a CG tem quase 25% do mercado total de motocicletas em todo o país. Atualmente, uma a cada quatro motos vendidas no país é uma CG, modelo que já representa metade dos 30 milhões de unidades produzidas pela Honda no Brasil. Na linha 2026 a CG ganha atualização no motor e novas cores.

Atualizações da 10ª geração

Lançada no fim de 2024, a 10ª geração trouxe ajustes técnicos e de segurança. O motor permanece o monocilíndrico de 162,7 cm³, arrefecido a ar, com comando OHC, configurado para atender à norma PROMOT 5.

‌



Honda CG 160 2026 Honda/Divulgação

Na parte estrutural, a CG recebeu suspensão dianteira revisada e nova balança traseira de perfil retangular. Todas as versões têm freio a disco dianteiro, rodas de liga leve e pneus sem câmara. A versão Titan conta com freio ABS no canal dianteiro e disco traseiro.

Honda CG 160 2026 Honda/Divulgação

No conjunto óptico, a iluminação em LED está presente nas lanternas de todas as versões e também no farol dianteiro da Titan e da Fan. O painel digital passou a incluir indicador de marchas, computador de bordo em todas as versões e entrada USB-C de série na Titan, com oferta opcional na Fan.

‌



Honda CG 160 2026 Honda/Divulgação

Cores e versões da linha 2026

A linha 2026 chega às concessionárias a partir de meados de setembro com novas opções de cores.

• CG 160 Titan ABS – Cinza Perolizado, Vermelho Metálico e Preto Metálico

‌



• CG 160 Fan CBS – Prata Metálico, Vermelho Perolizado e Preto Metálico

• CG 160 Start CBS – Azul Perolizado, Vermelho Perolizado e Preto

• CG 160 Cargo CBS – Branco

Honda CG 160 2026 Honda/Divulgação

Preços e condições de venda

Os preços sugeridos para o estado de São Paulo são:

• CG 160 Titan ABS – R$ 19.910

• CG 160 Fan CBS – R$ 18.350

• CG 160 Start CBS – R$ 16.770

• CG 160 Cargo CBS – R$ 17.780

A Honda oferece garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo Pro Honda durante o período de revisões.

