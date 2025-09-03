Honda CG 160 2026 ganha novas cores e ajustes de motor e suspensão
Moto mais vendida do Brasil representa quase 25% do mercado
A Honda CG segue como a motocicleta mais vendida do Brasil desde 1976, ano em que a fábrica da marca foi inaugurada em Manaus (AM). Com 267 mil unidades vendidas só no primeiro semestre desse ano, a CG tem quase 25% do mercado total de motocicletas em todo o país. Atualmente, uma a cada quatro motos vendidas no país é uma CG, modelo que já representa metade dos 30 milhões de unidades produzidas pela Honda no Brasil. Na linha 2026 a CG ganha atualização no motor e novas cores.
Atualizações da 10ª geração
Lançada no fim de 2024, a 10ª geração trouxe ajustes técnicos e de segurança. O motor permanece o monocilíndrico de 162,7 cm³, arrefecido a ar, com comando OHC, configurado para atender à norma PROMOT 5.
Na parte estrutural, a CG recebeu suspensão dianteira revisada e nova balança traseira de perfil retangular. Todas as versões têm freio a disco dianteiro, rodas de liga leve e pneus sem câmara. A versão Titan conta com freio ABS no canal dianteiro e disco traseiro.
No conjunto óptico, a iluminação em LED está presente nas lanternas de todas as versões e também no farol dianteiro da Titan e da Fan. O painel digital passou a incluir indicador de marchas, computador de bordo em todas as versões e entrada USB-C de série na Titan, com oferta opcional na Fan.
Cores e versões da linha 2026
A linha 2026 chega às concessionárias a partir de meados de setembro com novas opções de cores.
• CG 160 Titan ABS – Cinza Perolizado, Vermelho Metálico e Preto Metálico
• CG 160 Fan CBS – Prata Metálico, Vermelho Perolizado e Preto Metálico
• CG 160 Start CBS – Azul Perolizado, Vermelho Perolizado e Preto
• CG 160 Cargo CBS – Branco
Preços e condições de venda
Os preços sugeridos para o estado de São Paulo são:
• CG 160 Titan ABS – R$ 19.910
• CG 160 Fan CBS – R$ 18.350
• CG 160 Start CBS – R$ 16.770
• CG 160 Cargo CBS – R$ 17.780
A Honda oferece garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo Pro Honda durante o período de revisões.
1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus.
