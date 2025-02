Prévias de vendas: Fiat Strada retoma liderança e Polo é o segundo no mercado Pìcape da Fiat teve mais de 9 mil unidades emplacadas; Corolla Cross é surpresa entre os SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h00 ) twitter

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

As vendas da Fiat Strada abriram vantagem diante do Volkswagen Polo com 9.081 unidades negociadas, contra 6.921 unidades vendidas no hatchback da Volkswagen Por sua vez, o Corolla Cross superou o líder dos SUVs médios Compass, já que teve 4.427 unidades negociadas contra 3.588 unidades do crossover da Jeep, que nem apareceu no top 10 mais vendidos em janeiro, ficando em décimo primeiro lugar. Além disso, o modelo da Toyota, que foi superado em janeiro pelo Song Plus, desta vez ultrapassou o SUV híbrido da BYD, que teve 1.953 unidades negociadas, ficando em vigésimo quinto lugar.

Toyota/Divulgação

De volta ao top 10 mais vendidos em fevereiro, o Fiat Argo teve 5.825 unidades contabilizadas, logo atrás ficou o Volkswagen T-Cross com 5.586 unidades negociadas. O quinto lugar ficou com o Fiat Mobi com 5.105 unidades licenciadas. Próximo dele ficou o Corolla Cross com os números já mencionados. O sétimo foi o Hyundai Creta com 4.292 unidades emplacadas.

Volkswagen/Divulgação

Mesmo com a produção paralisada por dois momentos no mês passado, o Chevrolet Onix ficou em oitavo lugar com 4.106 unidades comercializadas. A Volkswagen Saveiro, que teve 4.056 unidades negociadas, ficou na nona colocação. Fecha o Top 10, o Honda HR-V com 4.038 unidades licenciadas.

Top 10 mais vendidos em fevereiro de 2025

1 - Fiat Strada - 9.081

2 - Volkswagen Polo - 6.921

3 - Fiat Argo - 5.825

4 - Volkswagen T-Cross - 5.586

5 - Fiat Mobi - 5.105

6 - Toyota Corolla Cross - 4.427

7 - Hyundai Creta - 4.292

8 - Chevrolet Onix - 4.106

9 - Volkswagen Saveiro - 4.056

10 - Honda HR-V - 4.038

