Ram anuncia hoje nova picape 1200 ou Dakota: veja projeção Picape será revelada em São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 16h36 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h36 )

A Ram vai anunciar hoje sua nova picape média, que poderá receber o nome 1200 ou Dakota. Projeções divulgadas pela página de Instagram FCA Fan Brazil, a partir do teaser oficial da Stellantis, mostram parte do design do modelo. A partir do clareamento das imagens a página trouxe uma projeção do que será revelado.

Na dianteira, a Ram 1200 ou Dakota traz grade ampla em formato trapezoidal e faróis afilados, lembrando a Rampage. Uma imagem lateral revela santo antônio robusto e lanternas em formato de “C”. Ainda não há fotos do interior.

Produzida na Argentina, a novidade compartilha estrutura com a Fiat Titano, seguindo a estratégia aplicada na Rampage, derivada da Toro. Com isso, a marca cumpre a promessa de ampliar sua linha de produtos de volume, além das versões 2500 e 3500. Internamente a Stellantis chama o projeto de KP2 mas o lançamento ao mercado deve ocorrer apenas no fim do ano.

O projeto original deriva da picape chinesa Changan Kaicene, que originou a Peugeot Landtrek e, posteriormente, a Fiat Titano. O conjunto mecânico deve repetir o da Titano: motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, câmbio automático de nove marchas e tração 4x4.

A nova picape colocará a Ram no segmento de modelos de uma tonelada, que concentra boa parte das vendas e já conta com rivais como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 e Volkswagen Amarok.

