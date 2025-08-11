Logo R7.com
RAM divulga teaser de nova picape que será mostrada essa semana

Picape média da marca será produzida na Argentina ao lado da Fiat Titano

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

A Ram, marca de picapes do grupo Stellantis, divulgou hoje um teaser do seu novo produto. A apresentação será ainda nesta semana em São Paulo. A expectativa é do anúncio de que a marca entrará no segmento de modelos médios com uma nova picape de chassi com motor turbodiesel.

A utilitária já vem sendo flagrada em testes pelo país e deve estrear no último trimestre com o nome de Ram 1200 ou mesmo Dakota, um resgate de uma antiga nomenclatura que já fez sucesso no Brasil. Produzida na Argentina, a Ram 1200 usa a base e o motor da nova Fiat Titano, a exemplo da Rampage que é um sucesso de vendas sendo baseado na Fiat Toro/Commander.

Mas no teaser divulgado pela Stellantis é possível compreender algumas informações sobre a nova picape.O vídeo curto da Ram mostra alguns detalhes sobre a nova picape.

Com apelo de design característico da Ram, a picape terá ressaltos e vincos no capô, rodas exclusivas e também terá o acabamento mais cuidadoso a exemplo do que já temos na Ram Rampage produzida em Pernambuco. Elementos comuns com a Titano também aparecem na tampa do caçamba por exemplo e no perfil dos para-lamas.


O motor deve ser o mesmo usado pela Titano: 2.2 turbodiesel de 200cv e 45,9kgfm de torque combinado com câmbio automático de nove marchas e tração 4X4. O motor é um projeto europeu aprimorado ao longo dos anos e também é adotado pela picape da Fiat mas também em algumas versões da Toro e também do Jeep Commander.

Assim, a Ram terá mais um produto de volume para brigar com versões mais equipadas da Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 e Volkswagen Amarok.


