Segredo: Renault Boreal quer esquentar o segmento de SUvs médios Novo SUV será revelado dia 10 de julho em um evento global Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

Dentro de um plano estratégico de renovação dos seus modelos no Brasil, a Renault já confirmou o lançamento do Boreal. Trata-se de um SUV médio que promete incomodar a concorrência e será apresentado à imprensa mundial dia 10 de junho.

O que já sabemos sobre o Boreal?

Algumas unidades rodam pelo país ainda sob pesada camuflagem mas não escondem que a novidade terá muitos elementos inéditos. Sem usar nada dos modelos Dacia como o próprio Kardian, a plataforma RGMP dará origem a um veículo maior e mais largo.

Placa Verde/Reprodução

De acordo com estes flagras, podemos deduzir que o novo Crossover terá faróis divididos ao meio bem como um perfil bem tradicional de SUV. Na traseira, traços horizontais, que remetem ao estilo de design proposto pelo Renault Mégane.

‌



Carscoops/Reprodução

Aliás, o Mégane orienta o design dos próximos modelos da Renault e por isso foi lançado no mercado nacional. No interior, podemos esperar duas telas unidas entre painel e multimídia bem como um aplique de tecido ou de couro na parte intermediária tal qual no Kardian mas também um console central elevado.

‌



Motor do Renault Boreal

A Renault faz um grande segredo em torno deste projeto e também sobre a engenharia dos motores. No entanto, os movimentos de investimento na fábrica de motores em São José dos Pinhais, que já está produzindo o motor do novo Nissan Kicks, também deixam claro: de lá também vai sair o propulsor do Boreal. Esse motor já existe e já foi importado mas hoje é produzido no país. Trata-se do 1.3 TCe turbo flexível de 163cv.

‌



Renault Symbioz: inspiração de design para o Boreal - Renault/Divulgação

A transmissão deve ser a mesma automatizada de dupla embreagem e seis marchas. Também deve receber uma solução que os Dacia tem na Europa; um motor elétrico auxiliar para baixas velocidades em um sistema híbrido leve mais parrudo com 48V.

Renault/Divulgação

O Renault Boreal estará em pé de igualdade com o Jeep Compass que terá nova geração só em 2027, Toyota Corolla Cross que ainda é um projeto recente e já tem opção híbrida, Volkswagen Taos que muda ainda esse ano entre tantos outros crossovers de tamanho médio.

TESTE DE 1 mês com o novo Renault Mégane 100% elétrico! Melhor que BYD e GWM? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.