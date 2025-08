SUVs mais vendidos no varejo: Creta, Corolla Cross e Song são destaque Modelo da Hyundai lidera esse ranking com 6.359 unidades vendidas em julho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h00 ) twitter

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

O segmento dos SUVs no Brasil e dos carros em geral tem cenários diferentes quando o assunto são as vendas no varejo. Hoje as vendas para CNPJ ou “vendas diretas” representam 52% do total. Quando se consideram os carros vendidos no varejo a coisa é bem diferente. E como foram as vendas de SUVs para clientes com “CPF” em julho de 2025?

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 16.07.2025

Dados da Fenabrave mostram que o Hyundai Creta lidera esse ranking com 6.359 unidades vendidas em julho seguido pelo Tracker 4.928 unidades enquanto o T-Cross teve 1/3 do total das vendas para clientes pessoa física.

Marcos Camargo Jr 04.04.202

No segmento dos modelos médios o Corolla Cross lidera as vendas no atacado e varejo. Foram 3.553 unidades seguido de perto pelo Tiggo 7 com 3.544 unidades. No caso dos eletrificados médios o mais vendido é o BYD Song com 2.934 unidades somando Song Pro, Plus e Premium.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Entre os SUvs de acesso o destaque ficou com o Pulse com 3.119 unidades seguido pelo Volkswagen Tera com 2.983 unidades.

‌



Confira abaixo os carros mais vendidos para o varejo em julho de 2025.

‌



1º HYUNDAI/CRETA 6.359

2º GM/TRACKER 4.928

‌



3º VW/POLO 4.894

4º VW/NIVUS 4.726

5º FIAT/FASTBACK 4.185

6º GM/ONIX 4.141

7º VW/T-CROSS 3.986

8º TOYOTA/COROLLA CROSS 3.553

9º CAOA CHERY/TIGGO7 3.544

10º HONDA/HR-V 3.367

11º HYUNDAI/HB20 3.349

12º FIAT/PULSE 3.119

13º NISSAN/KICKS 3.091

14º VW/TERA 2.983

15º BYD/SONG 2.934

16º BYD/DOLPHIN MINI 2.832

17º FIAT/ARGO 2.822

18º GWM/HAVAL H6 2.483

19º JEEP/COMPASS 2.320

20º TOYOTA/COROLLA 1.882

21º TOYOTA/HILUX SW4 1.452

22º CAOA CHERY/TIGGO 8 1.429

23º CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.414

24º JEEP/RENEGADE 1.217

25º BYD/DOLPHIN 1.196

26º RENAULT/KARDIAN 1.191

27º HONDA/CITY HATCH 1.158

28º HONDA/CITY 1.154

29º GM/ONIX PLUS 1.087

30º VW/VIRTUS 1.073

31º RENAULT/DUSTER 1.021

32º BYD/KING 956

33º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 949

34º HYUNDAI/HB20S 829

35º FORD/TERRITORY 724

36º BYD/YUAN 657

37º VW/TAOS 650

38º OMODA JAECOO/JAECOO7 620

39º GM/SPIN 598

40º RENAULT/KWID 507

41º BMW/X1 474

42º NISSAN/VERSA 440

43º FIAT/CRONOS 431

44º JEEP/COMMANDER 420

45º FORD/BRONCO 402

46º GAC/GS4 367

47º CITROEN/C3 327

48º BMW/320I 323

49º TOYOTA/RAV4 321

50º GWM/TANK300 314

