Titano Ranch 2026 acerta suspensão e fica mais potente; veja teste

Um ano após chegar ao Brasil, a Fiat fez melhorias na Titano 2026, que deixou de ser fabricada no Uruguai e passou a ser produzida na Argentina. Além disso, a picape recebeu o motor 2.2 Multijet turbodiesel, também utilizado na Toro, Scudo, Rampage e Commander, o que resultou em um aumento de 11% na potência. Durante o lançamento, foi possível dirigir a versão topo de linha Ranch, vendida por R$ 285,9 mil. A novidade também recebeu novos equipamentos e agora parte de R$ 233,9 mil.

Titano Ranch 2026

Mais equipamentos, só que mesmo visual

Antes de falarmos como ficou a dinâmica e comportamento da picape durante o teste, é preciso informar que a versão topo de linha passa a contar com sistema ADAS, sistema de monitoramento de ponto cego, off-road pages, novo quadro de instrumentos de 7 polegadas, câmera off-road de 360 polegadas, ar-condicionado dual zone, aviso de saída de faixa, rebatimento automático dos retrovisores, bancos em couro com ajuste elétrico, sensor de chuva e crepuscular, monitoramento de pressão dos pneus, sensor dianteiro de estacionamento, navegação embarcada, santantônio cromado, estribos laterais estilo plataforma, barras longitudinais, rodas de liga leve de 18 polegadas, Keyless Entry’N Go, quatro speakers, dois tweeters, faróis e lanterna em LED, DRL em LED, entre outros, incluindo uma nova multimídia de 10 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

Titano Ranch 2026

Embora tenha ficado mais equipada, o jeitão de Peugeot Landtrek foi mantido, tanto por dentro quanto por fora. Só que desta vez, a picape conta com uma central multimídia melhor, que não engasga como a antiga versão.

Ganhou fôlego

A Fiat Titano 2026 deixa de ser vendida com o motor 2.2 Blue HDi e passa a ser negociada apenas com o conjunto 2.2 Multijet turbodiesel. O novo trem de força entrega 200 cv e 45 kgfm de torque (40 kgfm na versão com câmbio manual), o que representa um aumento de 11% na potência e 13% no torque em comparação com o anterior.

Titano Ranch 2026

Ainda de acordo com a Fiat, o torque máximo é alcançado entre 1.500 e 2.500 rpm. A relação peso-potência agora é de 10,7 kg/cv, com aceleração de zero a 100 km/h em 9,9 segundos, ante os 12,4 segundos da versão anterior. A tração é 4x4, com acionamento automático entre o eixo traseiro e a tração integral.

Titano Ranch 2026

Além disso, a picape passa a ter redução de até 17% no consumo em rodovias, alcançando 10,8 km/l. No uso urbano, o consumo é de 9,9 km/l, com melhora de 16% em relação à versão anterior.

Titano Ranch 2026

Alvo de críticas no passado, a suspensão dianteira também é nova, assim como direção elétrica, os freios a disco nas quatro rodas com acionamento eletrônico e, por fim, há um novo sistema de exaustão para atender às exigências do Proconve PL8.

Titano Ranch 2026

Com essas mudanças, a picape passa a ter um ajuste menos bobo e com um acerto de suspensão mais firme para enfrentar as ruas esburacadas do Brasil, assim como ruas acidentadas. O motor agora tem mais fôlego nas arrancadas e retomadas.

Titano ou as picapes mais vendidas?

Certamente, a Titano é a menos potente, mas também a mais barata entre as picapes mais vendidas no Brasil: Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Portanto, neste caso a Titano é ideal para quem quer usar para trabalho. Claro, não vai ter a potência de 204 cv da Hilux, os 207 cv da S10 e, muito menos, os 250 cv da Ranger.

Titano Ranch 2026

Isso sem falar que a S10 High Country é negociada por R$ 323,4 mil, a Hilux SRX Plus AT sai por R$ 353,2 mil ou R$ 342,3 mil na opção SRX AT e, por fim, a Ranger Limited sai por R$ 366,6 mil. Ambas são na média uns R$ 50 mil mais caras do que a Titano Ranch, que custa R$ 285,9 mil.

