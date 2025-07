Toyota deve lançar 3 novidades até o final de 2026: veja quais são Yaris Cross, Land Cruiser Prado e Corolla renovado são esperados por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

Toyota Yaris Cross

A Toyota está em processo de renovação dos seus modelos vendidos no Brasil. Já confirmados são o Hiace, van que chega efetivamente em agosto importada da argentina. No entanto outras três grandes novidades devem agitar os segmentos onde a Toyota atua. O R7-Autos Carros traz um resumo desses três novos produtos.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross híbrido flex

Ele foi confirmado há algumas semanas e deve se posicionar como SUv compacto híbrido flex para mudar esse segmento. A Toyota deve lançar o Yaris Cross em outubro desse ano. Feito sobre a plataforma DNGA, o SUV compacto híbrido puro terá motor 1,5 litro flex aspirado com ciclo Atkinson e cerca de 91 cv e 12,3 kgfm. A unidade a combustão irá trabalhar com motor elétrico de 80 cv e 14,4 kgfm com potência combinada de cerca de 115cv.

Toyota Yaris Cross

A pré série do carro já começou em Sorocaba onde a Toyota guarda o segredo há sete chaves. E ele será o primeiro híbrido puro a chegar neste segmento.

Toyota Yaris Cross

Toyota Land Cruiser

Ele já foi oferecido no Brasil no final dos anos 2000 com sucesso e tem tudo para voltar. Isso porque o segmento de veículos diesel tem dificuldades de ajustes para atender o Proconve L8 e a Toyota tem uma carta na manga.

Toyota Land Cruiser Prado

A Toyota está lançando o Land Cruiser Prado com um exclusivo sistema híbrido leve de 48V que pode ser uma alternativa para completar a gama da Hilux SW4 que é somente diesel. O SUv 4x4 conhecido pela capacidade off road usa o motor 2,8 litros turbodiesel da Hilux vendida em vários mercados inclusive no Brasil. Agora o Land Cruiser recebe sistema que melhora o consumo sem uso de um motor de tração.

Toyota Land Cruiser Prado

Trata-se do sistema HYBRID 48V que atua com o motor diesel 1GD com motor gerador elétrico alimentado por uma pequena bateria de íons de lítio e transmissão automática Direct Shift de oito velocidades. O sistema se destaca pelo posicionamento na parte superior do motor 1GD para não alterar a capacidade de imersão do Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser Prado

Embora o motor gerador não seja de tração direta a Toyota destaca que a bateria tem 13 células e capacidade de 4,3 Ah, com peso de 7,6 kg. Ao todo são 204cv e 50,9kgfm de torque no Land Cruiser HYBRID.

Toyota Corolla 2026

Novo Corolla 2027

O sedã mais tradicional da Toyota já foi renovado nos Estados Unidos. Como a Toyota vai mudar a produção de Indaiatuba para Soorocaba no próximo ano, algumas mudanças como o novo visual, motor híbrido mais potente com 138cv e mais itens de segurança também são esperados por aqui.

Toyota Corolla 2026

Afinal, a Toyota não mudaria até de fábrica para produzir a mesma versão que já conhecemos aqui desde 2019 sem nenhuma mudança importante.

Toyota Corolla 2026

TOYOTA COROLLA: história e curiosidades da primeira geração lançada em 1966. VEJA O VÍDEO!

