Venda de eletrificados já representa quase 10% dos veículos comercializados no país Elétricos são 30% do total e híbridos plugin são destaque: BYD e GWM são as que mais vendem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD entrega o Dolphin Mini número 35.000 em sua 183ª concessionária Marcos Camargo Jr. 04.07.2025

As vendas de carros novos no país fecharam em 1,129 milhão de emplacamentos, um crescimeto de 5% em relação ao mesmo período de 2024. E olhando o cenário desse mercado as vendas de modelos eletrificados, entre híbridos leves, híbridos puros e elétricos já representa 9,8% do total de vendas. Representa um crescimento de 41,9% em relação a 2024 sendo que ao todo de janeiro a junho 111.095 veículos eletrificados foram comercializados.

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Em junho 20.590 veículos eletrificados foram vendidos, uma alta de 45% sobre o mesmo mês de 2024 e 10% a mais que junho de 2024. Dados da Fenabrave mostram que em junho 6.501 veículos elétricos a bateria foram vendidos com destaque para o Dolphin Mini e Dolphin da BYD além do Ora 03 da GWM.

Novo Haval H6 One GWM/Divulgação

Outros 6.124 veículos híbridos plugin foram vendidos com destaque para o BYD Song e Haval H6 PHEV enquanto outros 5.137 foram híbridos leves especialmene Fiat Pulse e Fastback hybrid (híbrido leve 12V). Por fim, híbridos puros com destaque para os Toyota Corolla e Corolla Cross bem como Haval HEV2 somaram 2.648 unidades.

DOLPHIN MINI 2026 chegando: confira o que mudou. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.