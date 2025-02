Vendas de carros crescem 3,86% em janeiro; veja os modelos mais vendidos Fiat Strada manteve a liderança mas Polo segue como carro mais vendido do país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h32 ) twitter

Fiat Strada foi o carro mais vendido em janeiro Ford/Divulgação

As vendas de veículos novos registraram um pequeno crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo de janeiro de 2025, foram 157.934 emplacamentos de veículos leves (automóveis e comerciais leves, o que incluem Pickups e SUvs), um crescimento de 3,86% em relação a janeiro de 2024, quando 151.087 veículos foram vendidos no país. Os dados são da consultoria Jato Dynamics.

Volkswagen Polo vendeu 5.801 unidades em janeiro Volkswagen/Divulgação

Ainda é cedo para afirmar, mas o ritmo de crescimento de 2024 para 2025 mostra uma forte desaceleração. Em janeiro do ano passado, o crescimento nas vendas foi de 16,6%. Agora, o crescimento foi quatro vezes menor.

Mais vendidos

A Fiat Strada superou o Polo com 8.777 unidades vendidas em janeiro. O hatch registrou 5.801 unidades, seguido de perto pelo Onix que teve 5.416 unidades vendidas no período.

BYD Song Pro ficou em 25° na lista de carros mais vendidos em janeiro Marcos Camargo Jr 01.12.2024

O SUV mais vendido foi o Tracker, superando o T-Cross no começo do ano. O crossover da GM teve 5.416 unidades vendidas, à frente do VW que teve 5.312 unidades.

O Volkswagen T-Cross ficou em 5° lugar da lista, com 5.312 unidades vendidas Volkswagen/Divulgação

O Fiat Argo é o primeiro veículo de passeio da marca a aparecer no ranking da Jato Dynamics com 5.173 unidades vendidas. O Kicks que está para trocar de geração registrou 4.458 unidades vendidas.

O Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido em janeiro Chevrolet/Divulgação

O Jeep Compass manteve sua liderança no segmento dos médios com 4.436 unidades entregues e o Tiggo 7 foi o segundo do segmento com 2.601 unidades. A Surpresa fica com o Song Pro que avançou mais uma casa e vendeu 2.240 unidades. Veja os números:

1°) Fiat Strada 8.777

2°) Volkswagen Polo 5.801

3°) Chevrolet Onix 5.576

4°) Chevrolet Tracker 5.416

5°) Volkswagen T-Cross 5.312

6°) Fiat Argo 5.173

7°) Nissan Kicks 4.458

8°) Jeep Compass 4.436

9°) Hyundai Creta 4.373

10°) Honda HR-V 4.273

11°) Fiat Mobi 4.024

12°) Toyota Hilux 3.747

13°) Jeep Renegade 3.679

14°) Hyundai HB20 3.678

15°) Fiat Pulse 3.588

16°) Fiat Toro 3.451

17°) Fiat Fastback 3.423

18°) Fiat Cronos 3.313

19°) Chevrolet Onix Plus 3.044

20°) Volkswagen Nivus 2.915

21°) Volkswagen Saveiro 2.911

22°) Ford Ranger 2.619

23°) Caoa Chery Tiggo 7 2.601

24°) Toyota Corolla 2.575

25°) BYD Song Pro 2.240

26°) Chevrolet S10 2.073

27°) Renault Kwid 2.049

28°) Renault Duster 1.958

29°) Toyota Corolla Cross 1.826

30°) GWM Haval H6 1.767

31°) BYD Dolphin Mini 1.725

32°) Toyota Hilux 1.692

33°) Renault Kardian 1.675

34°) Volkswagen Virtus 1.635

35°) Volkswagen Taos 1.613

36°) Chevrolet Montana 1.590

37°) RAM Rampage 1.586

38°) Chevrolet Spin 1.470

39°) Peugeot 2008 1.466

40°) Honda City sedã 1.354

41°) Citroën Basalt 1.206

42°) Honda City 1.199

43°) Jeep Commander 1.087

44°) Caoa Chery Tiggo 8 1.039

45°) Fiat Fiorino 991

46°) Mitsubishi L200 974

47°) Citroën C3 952

48°) Caoa Chery Tiggo 5X 947

49°) BYD Song Plus 945

50°) Renault Oroch 893

Fonte: Jato Dynamics

