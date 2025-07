Vendas de carros elétricos e híbridos da Volkswagen disparam na Europa China preocupa pelos resultados negativos e vendas crescem pouco nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 19h00 ) twitter

Novo Tiguan Volkswagen/Divulgação

Depois de um início conturbado a Volkswagen parece ter encontrado o caminho para reiniciar a rota da eletrificação. O balanço divulgado no final desta semana mostra que as vendas de carros híbridos cresceram 41% e a de elétricos 47% considerando o mercado europeu.

Somando as marcas Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat e Cupra o grupo VW AG somou 465.500 veículos elétricos vendidos entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período de 2024 317.000 carros elétricos foram vendidos.

Considerando os híbridos a Volkswagen já tem 20% do seu market share concentrado nesse tipo de veículo com destaque para o novo Tiguan, Golf e também as vans. Ao todo 192 mil veículos híbridos foram vendidos no mundo.

Magotan é feito sobre a plataforma MQB-EVO Ministério De Tecnologia Chinês/Reprodução

Olhando para alguns mercados a China segue como preocupação para o grupo Volkswagen AG. As vendas de elétricos derreteram 34% em meio a redução de volumes dos modelos a combustão como os sedãs Magotan, Jetta e SUVs como Tiguan e Taigun. Na China os elétricos da Volkswagen são considerados caros em meio a uma concorrência tão forte. Nos Estados Unidos as vendas de elétricos cresceram mais: 89%

‌



Ao todo a Volkswagen somou 4,4 milhões de veículos vendidos no mundo sendo que na Europa é líder com 1,69 milhão de unidades no semestre. Na China que é o segundo mercado foram 1,3 milhão de unidades enquanto na América do Sul foram 302 mil unidades.

‌



