Incêndio em UTI neonatal provoca tragédia na Índia
Enfermeiras dormiam quando as chamas tomaram conta do local; três bebês morreram
Câmeras flagraram enfermeiras dormindo enquanto um incêndio tomava conta de uma UTI neonatal na Índia.
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