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Incêndio em UTI neonatal provoca tragédia na Índia

Enfermeiras dormiam quando as chamas tomaram conta do local; três bebês morreram

Alerta Brasil|Do R7

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Câmeras flagraram enfermeiras dormindo enquanto um incêndio tomava conta de uma UTI neonatal na Índia.

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