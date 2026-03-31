Base de dados nacional vai permitir monitoramento de celulares

O governo federal está desenvolvendo uma estratégia para combater efetivamente o roubo e furto de celulares. A proposta envolve a criação de uma base de dados nacional, liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que permitirá o monitoramento em tempo real dos dispositivos roubados.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!