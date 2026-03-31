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Base de dados nacional vai permitir monitoramento de celulares

Iniciativa promete agilizar recuperação e aumentar segurança de dispositivos roubados

Alerta Brasil|Do R7

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O governo federal está desenvolvendo uma estratégia para combater efetivamente o roubo e furto de celulares. A proposta envolve a criação de uma base de dados nacional, liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que permitirá o monitoramento em tempo real dos dispositivos roubados.

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