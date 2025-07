Bolsonaro chega a secretaria do DF para instalar a tornozeleira eletrônica; veja imagens

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), em Brasília, na manhã desta sexta-feira (18), para instalar a tornozeleira eletrônica, como parte das medidas restritivas pela acusação de tentativa de golpe de Estado.



Nesta manhã, agentes federais cumprem dois mandados de busca na residência de Bolsonaro e em endereços ligados ao PL.



Além do uso do equipamento, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre 19h e 7h — inclusive aos finais de semana —, impedido de acessar redes sociais, manter contato com embaixadores, diplomatas, outros réus ou se aproximar de embaixadas.